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Viyana'da Filistin Destekçileri Hastane Müdürü İçin Gösteri Düzenledi

Viyana'da Filistin Destekçileri Hastane Müdürü İçin Gösteri Düzenledi
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Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusu tarafından alıkonulan Dr. Hüsam Ebu Safiyye'nin serbest bırakılması için Filistin destekçileri gösteri düzenledi. Aktivistler, Ebu Safiyye'nin Filistin direnişinin insani yönünün sembolü olduğunu vurguladı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Filistin destekçileri, İsrail ordusu tarafından alıkonulan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye'nin serbest bırakılması için gösteri düzenledi.

Başkentin tarihi meydanlarından Aziz Stefan Katedrali önünde toplanan Filistin destekçileri, Filistin bayraklarının yanı sıra "Özgür Hüsam Ebu Safiyye", "Filistinli sağlık çalışanlarıyla dayanışma içindeyiz" yazılı pankartlar açtı.

Gösteride konuşan Avusturyalı aktivist Michael Pröbsting, Filistinli doktor Ebu Safiyye'ye destek olmak için bu gösterinin düzenlendiğini, Ebu Safiyye'nin Filistin direnişinin insani yönünün en önemli sembolü haline geldiğini söyledi.

Pröbsting, Filistin halkının 450 günden fazla bir süredir İsrail ordusu tarafından düzenli olarak katledildiğini, buna karşı Ebu Safiyye gibi cesur insanların saldırılarda yaralanan Filistinlileri kurtarmak için mücadelelerinden vazgeçmediklerini anlattı.

Ebu Safiyye'nin Filistin direnişinin cesaretini temsil ettiğini, onlarca Filistinli doktor, hemşire ve sağlıkçının canlarını feda etmeye hazır olduklarını vurgulayan Pröbsting, şunları kaydetti:

"Ebu Safiyye, İsrail'in terörizmini gösteren bir sembol oldu. Bugüne kadar gözaltında tutulan Ebu Safiyye'nin avukatla görüşmesine İsrail izin vermedi. Büyük olasılıkla diğer Filistinli doktorlar gibi o da işkencelere maruz kaldı ve daha önce alıkonulan Filistinli doktorların başına geldiği gibi Ebu Safiyye de öldürülme tehdidiyle karşı karşıya. Doktor Hüsam Ebu Safiyye'nin derhal serbest bırakılmasını istiyoruz."

450 gündür süren "İsrail terörüne" rağmen Filistin direnişinin yıkılmadığını belirten Pröbsting, "Direniş ölmedi ve bizler mücadeleye devam ediyoruz. Bizim destek gösterilerimiz hem burada hem de dünya geleninde devam ediyor." diye konuştu.

İsrail ordusu, 27 Aralık 2024'te Kemal Advan Hastanesi'ni kuşatma altına alarak sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkarmış, baskın düzenlediği hastanenin bazı bölümlerini ateşe vermişti.

Gazze'deki Filistin hükümeti, hastanenin müdürü Ebu Safiyye ve sağlık personelinin İsrail tarafından alıkonulduğunu duyurmuş, akıbetleriyle ilgili bilgi verilmesini istemişti.

Kaynak: AA / Aşkın Kıyağan - Güncel
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