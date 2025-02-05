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Viyana'da Aşırı Sağcı Partiye Karşı Büyük Protesto

Viyana'da Aşırı Sağcı Partiye Karşı Büyük Protesto
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Avusturya'nın başkenti Viyana'da, aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin koalisyon görüşmeleri büyük protestolara neden oldu. Yaklaşık 30 bin kişi, Cumhurbaşkanlığı önünde FPÖ'yü ve lideri Herbert Kickl'i protesto etti.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaklaşık bir aydır süren ikinci koalisyon görüşmeleri sonucunda iktidarın büyük ortağı olması beklenen aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ), 30 bine yakın göstericinin katıldığı yürüyüşle protesto edildi.

Cumhurbaşkanlığı önünde toplanan aşırı sağ karşıtları, kurulacak yeni kabinenin büyük ortağı olması beklenen FPÖ ve dolayısıyla ilk defa başbakanlık koltuğuna oturacak aşırı sağcı lider Herbert Kickl'e tepki gösterdi.

"Sağa karşı birlikte dur", "Nazilere hayır" ve "Herkes aşırı sağa karşı" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, 29 Eylül 2024'te yapılan genel seçimler sonrasında meclise giren partiler arasında aşırı sağcılarla koalisyon için görüşmeleri kabul eden merkez sağ Halk Partisini (ÖVP) de protesto etti.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun girişimiyle düzenlenen gösteride konuşan aktivist Sheri Avraham, bundan 25 yıl önce aşırı sağcıların ilk defa koalisyon ortağı olduğunu, Avusturya'da 10 binlerce kişinin protesto gösterileri düzenlediğini, bugün de protestoların devam edeceğini söyledi.

Avraham, insanları düşmanlaştırıcı ve ötekileştirici her yaklaşıma karşı birlikte hareket edilmesinin önemini vurgulayarak, aşırı sağın temel hak ve özgürlükleri kısıtlamayı hedeflediğini, hak ve özgürlüklerin evrensel değerler olduğunu ifade etti.

"Burada yaşayan herkes buraya aittir. İster başörtülü olsun isterse kipa (Yahudi takkesi) taksın hiç fark etmez." diyen Avraham, aşırı sağcılarla koalisyon görüşmeleri sürdüren ÖVP'ye de müzakereleri sonlandırması çağrısında bulundu.

"Bütün Viyana Kickl'den nefret ediyor" sloganları atan aşırı sağ karşıtları, daha sonra şehrin önemli caddelerinden Ringstrasse'yi trafiğe kapatarak ÖVP'nin merkez binasına yürüdü.

Kaynak: AA / Aşkın Kıyağan - Güncel
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