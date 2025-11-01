Viyana'da Aile İçi İletişim Semineri Düzenlendi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB) tarafından "Peygamberimizin Modelliğinde Aile İçi İletişim Dili" semineri yapıldı.

Viyana'da bulunan ATİB'in genel merkezinde düzenlenen seminere Türk ve Müslüman toplumundan çok sayıda kişi katıldı.

Seminerde, Hz. Muhammed'in çocuklarla kurduğu sevgi temelli ilişki biçimleri ve hoşgörü, sabır, affetme ve anlayış temelli yaklaşımı anlatıldı.

Viyana Din Hizmetleri Müşavir Vekili Nasuh Aydemir, burada yaptığı konuşmada, uzmanların, bu hafta Avusturya genelinde, ATİB bünyesinde hizmet veren 62 camide insanlarla buluşarak aile içi iletişim konusunda konuşmalar yaptığını aktardı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Dr. Elif Arslan, "Peygamberimizin Modelliğinde Aile İçi İletişim Dili" başlıklı sunum yaptı.

Arslan, mutlu ve huzurlu bir yuvanın sağlıklı iletişimden geçtiğini vurgulayarak, "İyi niyetle kurulan güçlü iletişim bağları, evi yuvaya, aileyi cennete çevirir." diye konuştu.

Seminerin ardından Kur'an-ı Kerim tilavet edildi.