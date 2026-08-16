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Düzce'de Doktor Erkut Karaca Toprağa Verildi

Düzce'de Doktor Erkut Karaca Toprağa Verildi
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DÜZCE'de, viyadük altında ölü bulunan ortopedi ve travmatoloji uzmanı doktor Erkut Karaca (52), son yolculuğuna uğurlandı.

DÜZCE'de, viyadük altında ölü bulunan ortopedi ve travmatoloji uzmanı doktor Erkut Karaca (52), son yolculuğuna uğurlandı. Karaca'nın cenaze namazını kuzeni kıldırdı.

Dün öğle saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı viyadüklerinin altında hareketsiz halde yatan kişiyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kişinin yüksekten düşme sonucu öldüğü tespit edildi. Jandarmanın incelemesinde ise ölen kişinin, Düzce'de 20 yıldır doktorluk yapan Erkut Karaca olduğu belirlendi. Özel bir hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görevli doktor Karaca'nın cenazesi inceleme sonrası morga götürüldü.

Doktor Erkut Karaca'nın cenazesi, bugün toprağa verildi. Karaca'nın cenaze namazını, öğle vakti, Düzce Şehitlik Camisi'nde, doktorun kuzeni olan Kayseri Melikgazi Müftülüğü Gülük Camisi İmamı Hasan Navruz kıldırdı. Cenazeye, Karaca'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra meslektaşları ve çok sayıda kişi de katıldı. Bölge halkı, doktorun ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Karaca'nın cenazesi, Şehir Mezarlığı'nda dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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