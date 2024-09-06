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Vistara Hava Yolları'na ait uçak Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı

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Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş gerçekleştirdi. Uçaktaki yolcular tahliye edildi ve detaylı arama başlatıldı. Erzurum hava sahası uçuşa kapatıldı.

Hindistan- Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Alınan bilgiye göre, uçağın zorunlu inişinin ardından havalimanına AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Uçaktaki yolcuların tahliye edildiği, kabin ve kargo bölümünde detaylı arama başlatıldığı öğrenildi.

"Erzurum hava sahası uçuşa kapatıldı"

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AA muhabirine, uçakta 247 yolcu ile mürettebatın bulunduğunu söyledi.

Çiftçi, "Şu an ekipler sahada, valizleri arıyor. AFAD ekipleri, yolcuları güvenli şekilde tahliye etti. Emniyet, polis özel harekat, tüm ekiplerimiz sahada. Bütün ekiplerimiz, uçağın içinde ve etrafında güvenlik önlemini aldılar. Erzurum hava sahası uçuşa kapatıldı." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Erzurum Havalimanı Hindistan Almanya erzurum Güncel Dünya

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