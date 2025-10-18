Virginia Üniversitesi, Trump'ın Federal Fon Sözleşmesini Reddetti

ABD'de Virginia Üniversitesi, Donald Trump yönetiminin, kampüs politikalarının değiştirilmesi karşılığında federal fonlara öncelikli erişimi öngören sözleşmesini reddettiklerini açıkladı.

The New York Times'ın haberine göre, Virginia Üniversitesi, Trump yönetiminin ülkedeki 9 üniversiteye yönelik çok maddeli bir sözleşme imzalama çağrısına ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu sözleşmenin reddedildiği belirtilen açıklamada, başarı dışındaki bir kritere dayalı olarak federal fon sağlanmasının yükseköğretime olan kamu güvenini "zedeleyeceği" ifade edildi.

Böylece, Trump yönetiminin, kampüs politikalarının değiştirilmesi karşılığında federal fonlara öncelikli erişimi öngören sözleşmesini reddeden üniversitelerin sayısı 5'e çıktı.

Trump yönetimi, sözleşme çağrısını Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Vanderbilt, Dartmouth, Pensilvanya, South California (USC), Texas, Arizona, Brown ve Virginia üniversitelerinin yönetimlerine yapmıştı.

Bu üniversitelerden, MIT, Brown, Pensilvanya Üniversitesi ve South California Üniversitesi, sözleşmenin reddedildiğini açıklamıştı.

ABD'den "Yükseköğretimde Akademik Mükemmeliyet Sözleşmesi"

Trump yönetimi, 2 Ekim'de yükseköğretim kurumlarının standartlarının ve performansının artırılmasının amaçlandığı "Yükseköğretimde Akademik Mükemmeliyet Sözleşmesi" başlıklı 10 maddelik geniş kapsamlı bir belge yayımlamıştı.

Sözleşme kapsamında ırk veya cinsiyete dayalı kabul uygulamalarını yasaklama, 5 yıl boyunca öğrenim ücretlerini dondurma, uluslararası lisans öğrenci sayısını sınırlama, standart sınav şartı getirme ve notların şişirilmesini ele alma gibi şartları kabul eden okulların "önemli federal fonlara öncelikli erişim hakkı" elde edeceği belirtilmişti.