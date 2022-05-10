Virgin Galactic yolcuları uzaya çıkmak için biraz daha bekleyecek!

Virgin Galactic, profosyonel olmayan insanlara uzay tecrübesi yaşatmayı hedefliyor. 2004 yılında Richard Branson tarafından kurulan şirket, uzay meraklılarının hayallerini gerçekleştirmek için çalışmalarına devam ediyor. Belli bir yüksekliğe çıkarak muhteşem Dünya manzarasını ve yerçekimsiz ortam tecrübesini yaşatmak isteyen Virgin Galactic, bu yılın son çeyreğinde başlatmayı planladığı uzay turizmi girişimini yaşanan tedarik sorunları nedeniyle ertelemek zorunda kaldı.

Ticari uzay yolculuğu neden bu kadar pahalı?

Tedarik zinciri sorunları uzay turizmini de olumsuz etkiledi!

Virgin Galactic, artan tedarik zinciri sorunları ve işgücü kısıtlamaları nedeniyle yörünge altı uzay turizmi hizmetinin lansmanını ertelediğini açıkladı. Şirket, bu yılın sonlarına doğru başlaması planlanan ilk yolculukların 2023'ün ilk çeyreğinde yapılacağını belirtti.

Virgin Galactic CEO'su Michael Colglazier yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Geleceğin filosunu geliştirerek, dijital üretim teknolojilerine yatırım yaparak ve benzeri olmayan bir tüketici deneyimi sunmak için ticari stratejimizi oluşturarak sektördeki planlarımızı uyguluyoruz.

Artan tedarik zinciri ve işgücü kısıtlamaları zemininde ekiplerimiz, takvimler üzerindeki etkiyi en aza indirmek için sorunları ele alıyor. Dördüncü çeyrekte uzaya dönmeyi ve gelecek yılın ilk çeyreğinde ticari hizmete başlamayı dört gözle bekliyoruz."

Daha sonra tedarik zinciri sorunları hakkında konuşan CEO, gereken yüksek performanslı metallerin teslimat sürelerinin uzadığını söyledi. Ayrıca şirketin daha fazla mühendisi işe aldığını belirten yönetici, ancak mühendislerin zamanlarını yeni nesil uzay uçağı Imagine dahil olmak üzere birden fazla projeye yaydıklarını söyledi.

Müşterilerini uzayın kıyısına kadar götürerek muhteşem bir deneyim yaşamalarını sağlayan Virgin Galactic en yakın zamanda seyahatlerine başlamayı hedefliyor. 90 dakika süren bu yörünge altı turları için müşterilerden istenen rakam ise 450 bin dolar.

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