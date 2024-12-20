Viranşehir Kaymakamı Kemal Ülkü, Ezidi Bayramı'nı Kutladı

Viranşehir Kaymakamı Kemal Ülkü, Ezidi Bayramını kutladı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, bir otelde düzenlenen bayramlaşma programına, Kaymakam Kemal Ülkü, Cumhuriyet Başsavcısı Enes Serdar Aydoğan ile kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Bütün Ezidi vatandaşların bayramlarını kutlayan Kaymakam Ülkü, "Din, dil, ırk ayrımı yapmadan, şanlı al bayrağımızın altında huzur ve güven içerisinde, ayrımcılığa tabi tutulmadan, birlikte refah içinde yaşamanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Hadi Yüksel ise bu anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmayan ve bayramlarını kutlayan Kaymakam Ülkü ve beraberindekilere teşekkür etti.