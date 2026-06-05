Şanlıurfa'da otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi öldü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Viranşehir çevre yolundaki kırsal Yolbilen Mahallesi kavşağında, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 42 FCA 67 plakalı otomobil ile H.Ü. idaresindeki 71 EF 691 plakalı kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada kamyonun altında kalan otomobilde bulunan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

Kazada Rıdvan Bar, Talal Keskin ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü H.Ü. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.