Viranşehir'de Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde arızalanan otomobile çarpan motosiklet sürücüsü Sami Yusuf Üfles (19), hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde arızalandığı için yol kenarında bekleyen otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Sami Yusuf Üfles (19) yönetimindeki 63 AKB 086 plakalı motosiklet, Viranşehir-Ceylanpınar kara yolunun Elgün Mahallesi civarında arızalanan ve yolun kenarında bekleyen Abdullah Elverir (22) kontrolündeki 07 CBB 249 plakalı otomobile çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldıran Üfles, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.