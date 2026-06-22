Şanlıurfa'da intihar olarak değerlendirilen ölümle ilgili 2 zanlı tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2023'te Türkan K'nin intihar olarak değerlendirilen ölümüne ilişkin dosyanın yeniden ele alınması üzerine 2 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince yürütülen çalışmalar sonucu, Viranşehir'de 16 Temmuz 2023'te meydana gelen ve hakkında daha önce kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilen Türkan K'nin ölümüne ilişkin dosyanın yeniden ele alındığı belirtildi.

Yapılan çalışmalarda olay yeri inceleme raporları, kriminal raporlar, adli tıp bulguları, kamera kayıtlarının, HTS analizleri ve tanık ifadelerinin yeniden değerlendirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gerçekleştirilen incelemelerde şüpheli beyanları ile teknik veriler arasında çelişkiler bulunduğu, olayın intihar süsü verilerek 'tasarlayarak kasten öldürme' suçu kapsamında gerçekleştirilmiş olabileceğine ilişkin kuvvetli delillere ulaşıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerden İ.K. ve S.K. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. E.K. hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Kahraman polislerimizi, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğümüzü, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."