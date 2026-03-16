Şanlıurfa'da dere yatağında engelli kişinin cesedi bulundu
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, Curcup Deresi kırsalında engelli bir kişinin cesedi bulundu. Ekipler, 45 yaşındaki Eyüp Uzma'nın cesedini otopsi için Adli Tıp Kurumu'na sevk etti.
Curcup Deresi'nin kırsal Aşağı Sarpın Mahallesi yakınlarında dere yatağında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden alınan cesedin 45 yaşındaki engelli Eyüp Uzma'ya ait olduğu tespit edildi.
Ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.
Kaynak: AA / Reşit Dağ