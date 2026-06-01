Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan taşlı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.
Kırsal Usluca Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında taşlı sopalı kavga çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan 4 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, mahallede ve hastanede önlem aldı.
Kaynak: AA / Reşit Dağ