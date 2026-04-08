Şanlıurfa'da araçta 1 kilogram uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde durdurulan araçta 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında bir otomobil durduruldu.

Araçta hassas burunlu köpeğin katılımıyla yapılan aramada, 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının işlemleri sürüyor.