Şanlıurfa'da araçta 1 kilogram uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde durdurulan bir otomobilde 1 kilogram sentetik uyuşturucu madde yakalandı, iki zanlı gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde durdurulan araçta 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında bir otomobil durduruldu.
Araçta hassas burunlu köpeğin katılımıyla yapılan aramada, 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlının işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Cebrail Caymaz