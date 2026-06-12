Fenerbahçe'ye sürpriz çağrı: Oosterwolde'yi bize satın

Fenerbahçe’nin başarılı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, İtalyan kulüplerinin transfer listesinde üst sıralarda yer almaya devam ediyor. Çizme'den iki köklü kulüp, 25 yaşındaki Hollandalı oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.

ROMA VE BOLOGNA MASAYA OTURUYOR

İtalya Serie A ekiplerinden Roma ile teknik direktörlük koltuğuna Domenico Tedesco'yu getiren Bologna, Oosterwolde transferi için kolları sıvadı. Fenerbahçe'de gerçekleştirilen yeni yönetim seçimlerinin ardından her iki İtalyan temsilcisinin de teklif paketlerini hazırladığı ve önümüzdeki hafta sarı-lacivertli kulüple resmi görüşmelere başlayacağı belirtildi. Tedesco'nun sarı-lacivertli yönetimden ricada bulunarak transferde kendilerine kolaylık sağlanmasını isteyeceği belirtildi.

SON KARAR YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜN

Piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen ve Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hollandalı sol bekin geleceğinde, kulübe gelecek resmi tekliflerin yanı sıra sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörünün sunacağı rapor da belirleyici rol oynayacak.

RAKAMLARI

Geride bıraktığımız sezonda Fenerbahçe formasıyla 47 karşılaşmada görev alan Oosterwolde, takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.