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Vietnam yerli denizaltı savunma fırkateyni üretimine başladı

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Vietnam, yerli imkanlarla en büyük ve gelişmiş savaş gemisi olacak denizaltı savunma fırkateyninin yapımına başladı. Gelişmiş radar, hava savunma ve gemisavar füzelerle donatılacak gemi 3 yılda tamamlanacak.

Vietnam, deniz kuvvetleri ve savunma sanayisi kapasitesini güçlendirme çalışmaları kapsamında, yerli çok amaçlı denizaltı savunma fırkateyninin yapımına başladı.

Vietnam News gazetesinin haberine göre, ülkenin da Nang kentinde, fırkateynin inşasına başlanması vesilesiyle tören düzenlendi.

Yetkililer, sanayi şirketi Song Thu ile Vietnam donanması işbirliğinde üretilecek denizaltı savunma fırkateyninin, ülkede şimdiye kadar "yerli imkanlarla inşa edilen en büyük ve gelişmiş savaş gemisi" olacağını belirtti.

Törende konuşan Vietnam Savunma Bakan Yardımcısı Pham Hoai Nam, yeni nesil fırkateynin, denizaltıları tespit ve imha etme kabiliyetine sahip olacağını ve yapımının 3 yıl içinde tamamlanmasının planlandığını bildirdi.

Nam, deniz kuvvetleri ve savunma sanayisi kapasitesini güçlendirme çalışmaları kapsamında inşasına başlanan fırkateynin, gelişmiş radar sistemleri, hava savunma füzeleri ve Vietnam'da geliştirilen gemisavar füzelerle donatılacağını aktardı.

Kaynak: AA
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