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Vietnam, Venezuela'ya 82 Kişilik Arama Kurtarma Ekibi Gönderdi

Vietnam, Venezuela'ya 82 Kişilik Arama Kurtarma Ekibi Gönderdi
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Vietnam, Venezuela'da meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek için 82 askeri personelini afet bölgesine gönderdi. Bu, Vietnam Halk Ordusu'nun uluslararası deprem yardım operasyonlarına üçüncü kez katılımı oldu.

HANOİ, 29 Haziran (Xinhua) -- Vietnam, Venezuela'da meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla sınır muhafızları ve askeri sağlık ekipleri de dahil olmak üzere çeşitli birliklerden 82 askeri personeli afet bölgesine gönderdi.

Yerel VnExpress gazetesi pazar günü, Vietnam Halk Ordusu'nun bu görevle birlikte uluslararası bir deprem yardım operasyonuna üçüncü kez katılım sağladığını bildirdi.

Vietnam, ilk yurtdışı deprem kurtarma görevi kapsamında Şubat 2023'te Türkiye'ye, ardından Mart 2025'te Myanmar'a askeri personel göndermişti.

Kaynak: Xinhua
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