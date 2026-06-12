Vietnam ordusu, muharebe kabiliyetini güçlendirmek için insansız araçlar birimi kurdu

Vietnam Savunma Bakanlığı, küresel trendin bir yansıması olarak ordunun muharebe kabiliyetini güçlendirmek amacıyla insansız araçlar biriminin kurulduğunu duyurdu.

Vietnam News gazetesinin haberine göre, Vietnam Savunma Bakanı Phan Van Giang söz konusu birimin kuruluş töreninde açıklamalarda bulundu.

Modern savaşta insansız sistemlerin artan önemine atıfta bulunan Phan, birimin hızla faaliyete geçirilmesi, personel ve ekipmanın tam teşekküllü hale getirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Phan, "Yeni daire, askeri bilimdeki küresel trendleri yansıtıyor ve ordumuzun muharebe kabiliyetini güçlendiriyor, hızlı ve esnek yanıtı artırıyor, stratejik sürprizlere maruz kalmayı sınırlıyor ve bizi her koşulda herhangi bir saldırganı yenmeye hazır tutuyor." ifadesini kullandı.