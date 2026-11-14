Vietnam'ın Bac Ninh kentinde tatbikatta zırhlı araç battı, 6 asker hayatını kaybetti

Vietnam'ın Bac Ninh kentinde tatbikatta zırhlı araç battı, 6 asker hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Vietnam'ın kuzeyindeki Bac Ninh'de tatbikat sırasında BMP-1 zırhlı aracın batması sonucu 6 asker hayatını kaybetti. Savunma Bakanlığı, aracın perşembe günü tatbikatta arızalanarak battığını açıkladı; Başbakan Le Minh Hung 6 askerin onurlandırılmasına ilişkin kararı imzaladı.
HANOİ, 14 Kasım (Xinhua) -- Vietnam'ın kuzeyindeki Bac Ninh kentinde muharebe hazırlık tatbikatı sırasında bir BMP-1 tipi zırhlı aracın batması sonucu 6 asker hayatını kaybetti.
Vietnam Savunma Bakanlığı, aracın perşembe günü saat 08.25 sularında Bien Son komünündeki TB1 Ulusal Atış Poligonu'nda tatbikat sırasında arızalanarak battığını açıkladı.
Vietnam Başbakanı Le Minh Hung cuma günü vefat eden 6 askerin vatani hizmetlerinden dolayı onurlandırılmasına ilişkin kararı imzaladı.
Kaynak: Xinhua