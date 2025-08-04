Vietnam'da Şiddetli Yağışlar Sel ve Heyelana Neden Oldu

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Vietnam'ın kuzeyindeki Dien Bien ve Son La eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucunda 10 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yüzlerce ev hasar gördü ve ulaşım kesileli. Hükümet, afetzedelere destek için 250 milyar Vietnam dongu tahsis etti.

HANOİ, 4 Ağustos (Xinhua) -- Vietnam'ın kuzeyindeki Dien Bien ve Son La eyaletlerinde perşembe ve cuma günleri etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda 10 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Vietnam Afet ve Set Yönetimi Kurumu'ndan pazar günü yapılan açıklamaya göre Dien Bien eyaletinde haber alınamayan iki kişinin bulunmasının ardından 10 kişinin hayatı kaybettiği teyit edildi. 97 evin yıkıldığı veya ağır hasar gördüğü eyalette 196 ev ise sular altında kaldı veya heyelanlardan olumsuz etkilendi.

Son La eyaletinde ise 4 kişi yaralanırken 17 ev hasar gördü veya yıkıldı. Çöken yollar ve yıkılan köprüler nedeniyle 2 belediyedeki 12 köy ile ulaşımın kesildiği de belirtildi.

Arama çalışmaları yürütmek, selden olumsuz etkilenen ailelere destek olmak ve insanları ve eşyalarını güvenli bölgelere taşımak üzere kurtarma ekipleri görevlendirildi.

Vietnam Haber Ajansı pazar günü ayrıca Vietnam hükümetinin, yerel toplulukların afetten toparlanıp istikrara kavuşmasını sağlamak üzere Dien Bien, Son La ve güneydeki Nghe An eyaletlerine merkezi bütçeden 250 milyar Vietnam dongu (yaklaşık 9,53 milyon ABD doları) ayrılmasını onayladığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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