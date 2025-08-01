Vietnam'da Şiddetli Yağışlar Ani Sellere Yol Açtı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Vietnam'da etkisini gösteren şiddetli yağışların yol açtığı ani seller ve toprak kaymaları sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Vietnam News'ün haberine göre, ülkenin kuzeyindeki Dien Bien bölgesinde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu afetler can kaybına yol açtı.

Dien Bien Bölgesi Askeri Komutanlığından yapılan açıklamada, yağış kaynaklı ani seller ve toprak kaymaları sonucu 3 kişinin öldüğü, 9 kişinin de sel sularına kapıldığı belirtildi.

Açıklamada, bölgedeki Hang Pu Xi köyünde 11 evin tamamen yıkıldığı, köye ulaşımı sağlayan ana yolların kapandığı, bu nedenle de bölgenin dış dünyadan izole hale geldiği aktarıldı.

Sel ve heyelanların bölgedeki ana güzergahlarda ulaşımı aksattığı ifade edilen açıklamada, birçok köyün sular altında kaldığı kaydedildi.

Açıklamada, kayıplar için arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı vurgulandı.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağmurları, her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor.