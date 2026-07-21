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Vietnam'da bariyerlere çarpan yolcu otobüsünde yangın çıktı, 7 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

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Vietnam'ın Dong Nai bölgesinde yataklı yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak alev alması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın nedeni araştırılıyor.

Vietnam'ın Dong Nai bölgesinde, yataklı yolcu otobüsünün bariyerlere çarpmasının ardından alev alması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Vietnam News gazetesinin haberine göre yetkililer, Dong Nai'de yataklı yolcu otobüsünün henüz belirlenemeyen nedenle yol kenarındaki bariyerlere çarptığını açıkladı.

Çarpmanın ardından otobüste yangın çıktığını belirten yetkililer, kazada ilk belirlemelere göre 7 kişinin öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını kaydetti.

Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır
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