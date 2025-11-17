Haberler

Vietnam'da Heyelan: 6 Ölü, 19 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vietnam'ın Khanh Hoa eyaletinde bir yolcu otobüsünün heyelan altında kalması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Kazada yaralıların çoğunun baş, boyun, omurga ve karın bölgesi yaralanmaları bulunduğu öğrenildi.

HANOİ, 17 Kasım (Xinhua) -- Vietnam'ın orta kesimindeki Khanh Hoa eyaletinde bir yolcu otobüsünün heyelan altında kalması sonucu en az 6 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı.

Yerel Tuoi Tre gazetesinin pazartesi günkü haberine göre pazar gecesi 40 yolcusuyla Khanh Le Geçidi'nden geçen otobüs, aniden dağ yamacından kopan toprak kütlesi ve düşen kayaların altında kaldı.

Kazada 3 erkek ve 3 kadının hayatını kaybettiği, 19 yaralınınsa hastanede tedavi altına alındığı belirtildi. Yaralıların çoğunun baş, boyun, omurga ve karın bölgesi yaralanmaları yaşadığı, bazılarının da kol ve bacaklarında kırık bulunduğu bildirildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Terör örgütü PKK Zap'tan çekildi

Terör örgütü PKK, "Kale" olarak gördüğü noktadan çekildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayalet sokak! Adı var kendi yok

Hayalet sokak! Adı var kendi yok
Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu

Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Belediye başkanından bu kahvaltı sofrasına yanıt var

Belediye başkanından bu kahvaltı sofrasına yanıt var
Hayalet sokak! Adı var kendi yok

Hayalet sokak! Adı var kendi yok
ABD'nin en gelişmiş uçak gemisi Karayip Denizi'ne ulaştı

Çatışma an meselesi! Dünyanın en büyük "savaş makinesi" sınırda
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra yeniden bir arada

Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra yeniden bir arada
Böcek ailesinin zehirlendiği soruşturmada yeni gözaltılar

Anne ve iki çocuğunun zehirlendiği soruşturmada yeni gelişme
Şerif Sezer ölümle burun buruna geldiği kazayı ilk kez anlattı

Ünlü oyuncu ölümle burun buruna geldiği kazayı ilk kez anlattı
İtalya'yı sahadan silen Norveç, 28 yıl sonra Dünya Kupası'nda

28 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmayı garantilediler
Kızılcık Şerbeti ile ilgili 'hijyen' iddiası: Sonuç alamayınca diziden ayrıldı

Vedanın ardından çok konuşulacak iddia! Hijyenine dikkat etmiyormuş
Erling Haaland, Norveç'i 28 yıllık Dünya Kupası hasretinden kurtardı

Bu adamı kim durduracak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.