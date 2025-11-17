Vietnam'da Heyelan: 6 Ölü, 19 Yaralı

HANOİ, 17 Kasım (Xinhua) -- Vietnam'ın orta kesimindeki Khanh Hoa eyaletinde bir yolcu otobüsünün heyelan altında kalması sonucu en az 6 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı.

Yerel Tuoi Tre gazetesinin pazartesi günkü haberine göre pazar gecesi 40 yolcusuyla Khanh Le Geçidi'nden geçen otobüs, aniden dağ yamacından kopan toprak kütlesi ve düşen kayaların altında kaldı.

Kazada 3 erkek ve 3 kadının hayatını kaybettiği, 19 yaralınınsa hastanede tedavi altına alındığı belirtildi. Yaralıların çoğunun baş, boyun, omurga ve karın bölgesi yaralanmaları yaşadığı, bazılarının da kol ve bacaklarında kırık bulunduğu bildirildi.