Albüm: Vietnam'da Çin Sermayesiyle Kurulan Şirket Günde 5.000 Ton Evsel Atığı Enerjiye Dönüştürüyor

HANOİ, 5 Haziran (Xinhua) -- Çin sermayeli Hanoi Thien Y Çevresel Enerji Anonim Şirketi'nin kurup işlettiği Soc Son Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi, 2022 yılında Vietnam'ın başkenti Hanoi'de faaliyete geçti. Vietnam'ın ulusal elektrik şebekesine enerji sağlayan tesis an itibarıyla her gün Hanoi'de üretilen yaklaşık 5.000 ton evsel atığı işlemden geçiriyor.

Belediyenin tesise gönderdiği büyük miktardaki atıklar, yakma odalarına gönderilmeden önce büyük çelik kepçelerle kaldırılarak yedi günlük fermantasyon sürecinden geçiriliyor. Oluşan yoğun ısı, türbinleri çalıştıran buhar üreterek elektrik üretimini sağlıyor.

Atıktan enerji üreten tesis, Vietnam'da çevre alanında eğitim gören öğrenciler için uygulamalı bir eğitim merkezi olarak da hizmet veriyor.

Kaynak: Xinhua