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Vietnam'da 1968'deki Tet Saldırısı'nda öldürülenlere ait olduğu düşünülen 731 ceset defnedildi

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Vietnam Savaşı sırasında yapılan en geniş askeri harekat olan Tet Saldırısı'nda hayatını kaybettiği düşünülen ve toplu mezarda bulunan 731 kişiye ait cesetler 58 yıl aradan sonra Ho Chi Minh kentinde toprağa verildi.

Vietnam Savaşı sırasında yapılan en geniş askeri harekat olan Tet Saldırısı'nda hayatını kaybettiği düşünülen ve toplu mezarda bulunan 731 kişiye ait cesetler 58 yıl aradan sonra Ho Chi Minh kentinde toprağa verildi.

Cesetler, Ho Chi Minh'de yer alan Le Thi Rieng Parkı'nda bulunan toplu mezarlardan 3 aylık çalışma sonrasında çıkarıldı.

1968'deki Tet Saldırısı'nda hayatını kaybeden kişilere ait olduğu düşünülen cesetlerin defnedilmesi için Le Thi Rieng Parkı'nda tören düzenlendi.

Vietnam Başbakanı Le Minh Hung'un da katıldığı törende 731 kişinin cesedi, Ho Chi Minh Şehitler Mezarlığı'na defnedildi.

Yaklaşık 20 yıl süren savaş

Kasım 1955-Nisan 1975 döneminde yaşanan Vietnam Savaşı'nda, asker ve sivil dahil ölü sayısı 1,3 milyon olarak tahmin ediliyor.

Savaş, Çin ve Sovyetler Birliği'nin desteklediği Kuzey Vietnam ile ABD'nin desteklediği Güney Vietnam arasında yapılmıştı.

Vietnam Savaşı, Soğuk Savaş döneminin sıcak çatışmaları arasında yer alıyor.

Savaşa ABD ordusunun yaklaşık 60 bin asker kaybettiği belirtiliyor. Savaş sonrası ABD, Vietnam'dan çekilmişti.

1954'te Kuzey Vietnam ve Güney Vietnam olarak iki cumhuriyete bölünen ülke, 1976'da "Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti" olarak birleşmişti.

Yaklaşık 100 milyon nüfuslu Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam'da her yıl 30 Nisan, "Kurtuluş ve Birleşme Günü" olarak anılıyor.

Ocak 1968'de binlerce komünist gerillanın Güney Vietnam'ın elindeki önemli kentlere yönelik başlattığı Tet Saldırısı savaştaki o ana kadar yapılmış en geniş kapsamlı askeri harekat olarak kabul ediliyor.

Kaynak: AA
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