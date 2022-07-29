Video: İstanbul'daki 'Halk Ekmek' Fabrikaları, Artan Ekonomik Gıda Talebini Karşılamak İçin Üretimi Artırdı

İstanbul'da büyük bir ekmek fabrikasında, makinelerin büyük kazanlarda hamur yoğurduğu, taşıma bandında hamurun şekillendiği ve fırınlarda ekmeklerin piştiği üretim hattı tam gaz çalışıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İHE yani İstanbul Halk Ekmek, kurulduğu 1978 yılından bu yana halk için uygun fiyatlarla normal ekmek ve unlu mamuller üretiyor.

Şirket, geçtiğimiz günlerde İstanbulluların artan ekonomik ekmek talebini karşılamak için bir dizi önlem aldı, bu kapsamda üç fabrikasının hatlarının verimliliğini artırdı ve artan taleplerle daha iyi başa çıkabilmek için yeni bir fabrikanın açılışını yaptı.

İHE, günlük üretim kapasitesini 1,5 milyon normal ekmekten 1,8 milyona çıkarmayı başardı. 3.000'den fazla satış noktası bulunan kurum, şu anda İstanbul'un ekmek ihtiyacının yüzde 12'sini karşılıyor.

HARUN ÇELEBİ, Sultangazi'deki İstanbul Halk Ekmek (İHE) Cebeci fabrikasında vardiya amiri

"Evet şu anda yoğun bir talep artışları var. Malum ekmek fiyatlarından dolayı."

İstanbul'da özel fırınlarda üretilen 210 gramlık normal ekmeğin satış fiyatı Temmuz başında 3 liradan 4 liraya yükseldi. Bu, Kasım 2021'den bu yana ekmek fiyatlarına gelen üçüncü zamdı. İHE halen 250 gramlık ekmeği 2 liradan satıyor. İHE'nin normal ekmeğinin satış fiyatı Şubat'ta 1,25 liraydı.

İHE Genel Müdürü Okan Gedik, Xinhua'ya verdiği yakın tarihli bir yazılı röportajda, 16 milyondan fazla insanın yaşadığı şehirde ekmek fiyatlarındaki son artışlar nedeniyle halk ekmeğine olan talebin önemli ölçüde arttığını belirtti.

Gedik, "Artan enerji giderleri, emtia fiyatları, işgücü maliyeti ve döviz kuru etkileri sonucunda ülkemizde her alanda ciddi bir maliyet artışı ile karşı karşıyayız" dedi.

Devam eden kriz nedeniyle Ukrayna'dan yapılan hububat ihracatında yaşanan sıkıntılara atıfta bulunan Gedik, "Dünya hububat üretimi açısından çok önemli olan bölgedeki jeopolitik riskler durumu daha da riskli hale getirdi" dedi.

Gedik, "Özellikle tarımsal girdi maliyetleri tüm zamanların üzerinde bir artış gösterdi" dedi.

Gedik'e göre İHE, bu fiyat artışlarından kaçınmak için tedarikçileriyle mümkün olduğunca uzun vadeli, maliyet sabitleyici sözleşmeler yapmaya çalışıyor.

Gedik, "Bunlara ilave olarak İstanbul ilinde buğday ekimini teşvik etmek amacıyla çiftçilerimizden doğrudan satın alma programı başlattık" dedi.

İHE ayrıca tasarruf fırsatları yaratmak için iç süreçlere ve verimlilik çalışmalarına da odaklandı.

Türkiye'de Haziran ayı itibarıyla yüzde 78,62'ye yükselen yıllık enflasyon oranı insanların geçimine büyük bir yük bindiriyor. Türk lirası ABD dolarına karşı 2021'de yüzde 45 değer kaybettikten sonra bu yıl da şu ana kadar yüzde 25 geriledi.

Ekmek, ülkede yaşayan dar gelirliler için en önemli gıda kalemi haline geldi. İnsanlar ucuz ekmek almak için İHE büfelerinin önünde sıklıkla uzun kuyruklar oluşturuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor.