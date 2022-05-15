(VİDEO-GRAFİK) Küresel karbonun yarısından fazlasını üç ülke salıyor - Haberler

(VİDEO-GRAFİK) Küresel karbonun yarısından fazlasını üç ülke salıyor
AA - Ferhan Kanca - Güncel
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Dünya genelinde karbon salımı 2020 yılında 34 milyar 810 milyon ton olarak gerçekleşirken bu emisyonun %51,1'i Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan tarafından gerçekleştirildi.
Dünya genelinde karbon salımı 2020 yılında 34 milyar 810 milyon ton olarak gerçekleşirken bu emisyonun %51,1'i Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan tarafından gerçekleştirildi
AA / Ferhan Kanca - Güncel