(VİDEO-GRAFİK) Küresel karbonun yarısından fazlasını üç ülke salıyor - Haberler

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(VİDEO-GRAFİK) Küresel karbonun yarısından fazlasını üç ülke salıyor

AA - Ferhan Kanca - Güncel
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Dünya genelinde karbon salımı 2020 yılında 34 milyar 810 milyon ton olarak gerçekleşirken bu emisyonun %51,1'i Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan tarafından gerçekleştirildi.

Dünya genelinde karbon salımı 2020 yılında 34 milyar 810 milyon ton olarak gerçekleşirken bu emisyonun %51,1'i Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan tarafından gerçekleştirildi

AA / Ferhan Kanca - Güncel

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Karbon, India, Güncel, Haberler

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