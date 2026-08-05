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Bodrum'a Kruvaziyer Turist Akını

Bodrum'a Kruvaziyer Turist Akını
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Bahama bayraklı Vidanta World's Elegant kruvaziyeri, Rodos'tan 193 yolcu ve 127 personelle Bodrum'a yanaştı. Turistler, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdikten sonra gemi Mikonos'a hareket edecek.

Muğla'nın Bodrum ilçesine Vidanta World's Elegant isimli kruvaziyer 193 yolcu getirdi.

Bahama bayraklı 152 metre uzunluğundaki gemi, yolcu limanı iskelesine yanaştırıldı.

Rodos'tan gelen gemide çoğu ABD'li 193 yolcu ile 127 personel bulunduğu belirtildi.

Gemiden inen turistler gümrük işlemlerinin ardından Paşatarlası ve Kumbahçe sahillerini, tarihi ve turistik yerleri ve çarşıyı gezmek üzere limandan ayrıldı.

Geminin bir sonraki durağı Yunanistan'ın Mikonos Limanı olacak.

Kaynak: AA
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