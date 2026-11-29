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Avustralya'da Liberal-Ulusal Koalisyon, Victoria eyaletinde düzenlenen seçimleri kazanarak İşçi Partisinin 12 yıllık iktidarına son verdi.

ABC News'ün haberine göre Victoria eyaletinde halk, dün parlamento üyelerini belirlemek üzere sandık başına gitti.

Oyların yüzde 71'inden fazlası sayılırken Liberal-Ulusal Koalisyonu, 88 sandalyeli eyalet parlamentosunun alt kanadında 58 sandalye kazandı.

Koalisyon, ilk tercih oylarının yüzde 35,9'unu alırken İşçi Partisinin oy oranı yüzde 18,1'de kaldı.

Böylece İşçi Partisinin Victoria'daki 12 yıllık iktidarı sona erdi.

Seçimlerin dikkat çeken sonuçlarından biri de aşırı sağcı One Nation Partisinin oy oranındaki artış oldu.

Pauline Hanson liderliğindeki parti, ilk tercih oylarının yüzde 20'sinden fazlasını alarak önceki seçime kıyasla oy oranını 20 puan artırdı.

Liberal Parti eyalet lideri 36 yaşındaki Jess Wilson'ın, Victoria'nın seçimle göreve gelen ilk kadın başbakanı olması bekleniyor.

İşçi Partisinin seçim yenilgisinde 12 yıllık iktidarı boyunca uyguladığı politikalara yönelik tepkilerin etkili olduğu değerlendiriliyor.

Kaynak: AA