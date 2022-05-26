"Veznelerimiz Hafta Sonu Açıktır, Ödemeler Resmi Sitemizden Onlıne Yapılıyor" - Haberler

Vatandaşları Yeşilyurt Belediyesine ödenen emlak ve çevre temizlik vergilerini ödemede gecikmeden kaynaklı herhangi bir gecikme zammı ile karşılaşmamaları için vergilerini belirtilen tarihlerde ödemeleri konusunda uyarılarda bulunan Yeşilyurt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, vatandaşlara belediyenin internet sayfasından onlıne ya da vezne yoluyla ödeme imkanı sunuyor.

2022 yılı Emlak Vergisi 1. taksitinin son ödemesinin 31 Mayıs 2022 günü sona ereceğine yönelik yazılı bir açıklamada bulunan Yeşilyurt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, vatandaşları cezalı duruma düşmeden vergilerini bu tarihe kadar ödemeleri konusunda hatırlatmada bulundu.

Yazılı açıklamada, Yeşilyurt Belediye veznelerinin öğlen arası ve hafta sonları hizmet verdiği de hatırlatılırken, "Vatandaşlarımız emlak, çevre temizlik ve ilan reklam ödemelerini Yeşilyurt Belediyesinin MAŞTİ Karşısındaki hizmet binası ile Malatya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasındaki tahsilat veznelerimizden ya da veznelerimizde sıra beklemeden 'yesilyurt.bel.tr' sitemizdeki e-ödeme sistemi üzerinden 31 Mayıs 2022 günü saat 17.00'e kadar yapabilirler. Hafta içi çeşitli nedenlerle veznelere gelemeyen vatandaşlarımızın ödemelerini yapabilmesi için veznelerimiz hafta içi öğlen arası, hafta sonu ise 09:00 ile 17:00 arasında hizmet vermektedir." ifadeleri yer aldı.

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