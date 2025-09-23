Vezirköprü Kitap Günleri'nde Nurullah Genç Söyleşi Düzenledi

Vezirköprü Belediyesi tarafından düzenlenen "Vezirköprü Kitap Günleri" kapsamında şair ve yazar Nurullah Genç, söyleşi gerçekleştirdi.

Vezirköprü Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen söyleşide konuşan Genç, çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili bilgi verdi.

Çocuğunun elindeki telefonun veya tabletin, arkadaşlarının hafızasına hangi kelimeleri yazdığını anne babaların bilemeyeceğini vurgulayan Genç, "Bu yüzden kelime hayati derecede önemlidir. Şems-i Tebrizi der ki, 'Allah bizim çok konuşmamızı isteseydi bize iki ağız, bir kulak verirdi ama bize iki kulak, bir ağız verdi ki çok dinleyelim, az konuşalım'. Eskiler buna 'Kelam-ı kibar' derdi. Yani hikmetli söz, erdemli söz. Ne güzel demişler, 'Yola çıkın ama yoldan çıkmayın'. Bu da insana çok anlamlı bir mesaj verir." dedi.

Vatandaşlar, program sonunda kitaplarını imzalatma fırsatı buldu.

Programa Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Kütüphane Müdürü Kani Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Muzaffer Çil ile vatandaşlar katıldı.