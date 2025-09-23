Vezirköprü Kaymakamı, TEKNOFEST'te Başarı Elde Eden Öğrencileri Ağırladı

Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, İstanbul Havalimanı'nda 17-21 Eylül tarihlerinde düzenlenen "TEKNOFEST 2025 Türkiye Finalleri"nde iki kategoride birincilik elde eden BEFO Yazılım Takımı'nı makamında ağırladı.

Hatice-Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi öğrencisi Fatih Altun ve biyoloji öğretmeni Esra Karamollaoğlu'ndan oluşan takım, "Dinamik AI Pprojesi" ile afet yönetimi kategorisinde, "NetQ-AI" projesiyle ise tarım teknolojileri kategorisinde birinci oldu, "NetQ-AI" projesiyle aynı zamanda "lise seviyesinde en iyi ticarileşme potansiyeli" ödülünü kazandı.

Kaymakam Kaya, makamında ağırladığı Karamollaoğlu ve Altun'u başarılarından dolayı kutlayarak, "İlçemize yaşattığınız gurur ve büyük başarı için öğrencimizi, öğretmenlerimizi ve idarecilerimizi tebrik ediyorum. Öğrencimize bundan sonraki eğitim öğretim hayatında da başarılar diliyorum." dedi.

Kaya, Altun'a hediye verdi.

Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata ve okul müdürü Osman Türkel de katıldı.

Karamollaoğlu ve Altun, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Karamollaoğlu ve Altun'a çeşitli hediyeler verdi.