Vezirköprü'de yeni İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hizmet binasının temeli atıldı

Güncelleme:
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yeni İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hizmet binasının temeli atıldı. Törene katılan protokol üyeleri, yatırımı ilçenin tarımsal potansiyeli açısından önemli bulduklarını belirttiler.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı üstlenilen Vezirköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yeni hizmet binasının temel atma törenine, Samsun milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Ersan Aksu ve Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya ile diğer protokol üyeleri katıldı.

Kaymakam Özgür Kaya, törende yaptığı konuşmada, yatırımın ilçenin geleceği ve tarımsal potansiyeli açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Bu yatırım, ilçemizin geleceğine ve tarımsal potansiyeline yapılan önemli bir katkıdır. Yeni hizmet binasıyla birlikte üreticilerimizin işleri daha modern ve işlevsel bir yapıda yürütülebilecektir. Bu ve diğer tüm yatırımlarla Vezirköprü'nün yanında olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Halit Doğan'a teşekkür ediyoruz." dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ise "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yeni hizmet binasının 29 Ekim 2026 tarihinde hizmete açılacak. Seçim öncesinde söz verdiğimiz gibi Vezirköprü'ye Tarım ve Orman Müdürlüğü hizmet binasını kazandırıyoruz. Bugün temelini attığımız bu yeni hizmet binasını, inşallah önümüzdeki yıl 29 Ekim'de açacağız." diye konuştu.

Samsun milletvekilleri Ersan Aksu, Orhan Kırcalı ve Yusuf Ziya Yılmaz da yaptıkları konuşmalarda, yeni hizmet binasının Vezirköprü'ye hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından Vezirköprü İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya tarafından yapılan dua sonrası, protokol üyelerinin butonlara basmasıyla Vezirköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yeni hizmet binasının temeli atıldı.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
