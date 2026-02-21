İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İstanbul, Vezirköprü'deki görev süresini tamamladı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde görev yapan İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur İstanbul'un tayini çıktı. İstanbul, yeni görevine başlamadan önce 6 ay Ankara'da eğitim alacak.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur İstanbul'un tayini çıktı.
Yaklaşık 2 yıl önce Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı görevine başlayan İstanbul, ilçede son mesaisini tamamladı.
Binbaşı Onur İstanbul'un yeni görevi öncesinde 6 aylık eğitim süreci kapsamında Ankara'da bulunacağı öğrenildi.
Onur İstanbul'un ayrılmasının ardından yeni atama yapılıncaya kadar Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığına, Merkez Karakol Komutanı Teğmen Seyfettin Turğut vekalet edecek.
Kaynak: AA / İrfan Ağca