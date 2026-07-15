Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitlikte temizlik ve bakım çalışması yapıldı.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, denetimli serbestlik personeli ile yükümlülerin katılımıyla Vezirköprü Köprübaşı Mahallesi'nde bulunan şehitlikte temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında yükümlülere, "Vatanseverlik, bağlılık ve inanç" konulu seminer de verildi. Programda, milli birlik ve beraberlik ruhunun önemine dikkat çekilirken, şehitlerin hatırasının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiği vurgulandı.