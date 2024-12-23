Vezirköprü'de SYDV Mütevelli Heyeti Seçimi Yapıldı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyeti, üye seçimi gerçekleştirildi.

Kaymakamlıkta yapılan seçimde, mütevelli heyet üyeliği görevini alacak iki mahalle muhtarı ile iki kurum temsilcisi belirlendi.

Seçimle, Taşkale Mahallesi Muhtarı Kurtça Baş ve Narlısaray Mahallesi Muhtarı Ali Sezgen mütevelli heyeti üyeliğine getirildi.