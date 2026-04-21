Haberler

Vezirköprü'de sürücü adayları için yeni eğitim parkuru oluşturuluyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, sürücü adaylarının eğitim faaliyetlerini daha güvenli ve düzenli ortamda sürdürebilmesi amacıyla yeni eğitim parkuru oluşturulmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Vezirköprü Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında hayata geçirilecek parkur alanıyla, mevcut eğitim alanlarının şehir içi trafikte oluşturduğu yoğunluk ve kaza riskinin azaltılması hedefleniyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından eğitim faaliyetleri ve Milli Eğitim Müdürlüğünün sınavlarının yeni parkur alanına taşınması planlanıyor.

Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, sürücü adaylarının eğitim süreçlerinin güvenli ortamlarda gerçekleştirilmesinin önemine işaret etti.

Gül, "Sürücü adaylarımızın eğitim faaliyetlerini şehir içi trafiği olumsuz etkilemeden sürdürebileceği modern ve kontrollü bir alan oluşturuyoruz. Bu sayede kursiyerler daha güvenli şartlarda eğitim alacak, ilçemizde trafik güvenliği de artacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İrfan Ağca
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

