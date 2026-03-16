Vezirköprü Belediyesi bayram öncesi sokakları temizliyor

Vezirköprü Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde ilçe genelinde temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Belediye Başkanı Murat Gül'ün talimatları doğrultusunda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından cadde ve sokaklarda kapsamlı temizlik ve yıkama çalışmaları başlatıldı.

Özellikle araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde çalışmaların daha sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla ekipler gece saatlerinde de temizlik ve yıkama faaliyetlerini sürdürüyor.

Belediye Başkanı Gül, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı daha temiz ve düzenli bir ilçede karşılaması için temizlik çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirtti.