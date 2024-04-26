Vezirköprü'de Polis Hırsızlık ve Dolandırıcılık Olaylarıyla İlgili Vatandaşları Bilgilendirdi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde polis, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarıyla ilgili vatandaşları bilgilendirdi.

Farkındalık oluşturmak amacıyla ilçe merkezinde polis ekiplerince broşür dağıtılarak siber güvenlik, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarıyla KADES hakkında vatandaşlara bilgi verildi.

Ekipler, pazar yerleri, taksi durakları, kuaförler, kahvehaneler, kafeler, iş yerleri ve parklarda vatandaşlarla görüşerek bilgilendirdi.

İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik'in de katıldığı çalışmada birim amirleri ile polisler, vatandaşları dolandırıcılık yapmak isteyenlere karşı uyardı.

Çelik, "Kendisini polis, asker, savcı ya da kamu görevlisi olarak tanıtarak para ve altın isteyen kişilere itibar etmeyin. Bu kişiler dolandırıcıdır. Bu kişiler sizleri inandırmak için kimlik ve adres bilgilerinizi, hatta kimlik numaranızı dahi söyleyebilir. Bankadan aradığını söyleyerek, 'Kredi kartı aidatınızı ve dosya masraflarınızı iade ediyoruz' diyerek kart ve şifre bilgilerini isteyen kişilere inanmayın. İnternet sitelerinden alışveriş yaparken dikkatli olun, güvenilir siteleri tercih edin." dedi.