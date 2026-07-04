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Vezirköprü İlçe Müftülüğünün yeni hizmet binası açıldı

Vezirköprü İlçe Müftülüğünün yeni hizmet binası açıldı
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, öğrenci yurdundan dönüştürülen yeni müftülük binası törenle hizmete açıldı. Binada Kur'an kursları ve müftülük hizmetleri verilecek.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde müftülüğün yeni hizmet binası, törenle hizmete girdi.

Daha önce öğrenci yurdu olarak kullanılan ve ilçe müftülüğüne tahsis edilen binanın açılışı için düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İl Müftüsü Seyfullah Çakır, yeni hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulunarak, binanın kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya da yeni hizmet binasının ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, binanın bir bölümünde 4-6 yaş ve 7-10 yaş grubu Kur'an kurslarının hizmet vereceğini, diğer katlarda ise müftülük hizmetlerinin yürütüleceğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Sinan Kazancı ise yeni hizmet binasının ilçe, ülke ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Havza İlçe Müftüsü Cemil Alıcı tarafından dua edildi, daha sonra kurdele kesilerek Vezirköprü İlçe Müftülüğünün yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.

Programa Vezirköprü Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gülburun, Diyanet Akademisi Samsun Aşıkkutlu Dini İhtisas Merkezi Müdürü Yakup Pulat, CHP İlçe Başkanı Nazım Kale ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA / İrfan Ağca
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