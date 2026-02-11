Vezirköprü'de "Korkma, Gençliğin Ruhu Burada" temalı bilgi yarışması yapıldı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında 'Korkma, Gençliğin Ruhu Burada' temalı bilgi yarışması düzenlendi. Yarışmaya 12 liseden öğrenciler katıldı ve Köprülüler Anadolu Lisesi birinci oldu.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında "Korkma, Gençliğin Ruhu Burada" temalı bilgi yarışması düzenlendi.
Köprülü Mehmet Paşa Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve ilçedeki 12 liseden öğrencilerin katıldığğı yarışmada, Köprülüler Anadolu Lisesi birinci oldu.
Programa Kaymakam Özgür Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Şube Müdürü Burak Akça, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel