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Vezirköprü'de Emekliye Ayrılan Yazı İşleri Müdürü İçin Veda Yemeği

Vezirköprü'de Emekliye Ayrılan Yazı İşleri Müdürü İçin Veda Yemeği
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde adliyede uzun yıllar görev yapmış olan Necibe Zehra Kurtça için düzenlenen veda yemeğine adliye personeli katıldı. Kurtça, emekliliği hakkında duygusal bir konuşma yaptı ve plaket, çiçek ile ödüllendirildi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde adliyede farklı birimlerde uzun yıllardır yazı işleri müdürlüğü yapan ve emekliye ayrılan Necibe Zehra Kurtça için veda yemeği düzenlendi.

Tarihi Bedesten de bulunan bir restoranda düzenlenen yemeğe Hakim Çiğdem Çelik, yazı işleri müdürleri, avukatlar ve adliye personelleri katıldı.

Emekliye ayrılan Kurtça veda konuşmasında, "Görevimi layıkıyla yürüttüğüm için rabbime şükrediyorum. Zamanında bırakmak lazım diye düşünüyorum. Sağlığım el verirse emekliliğimi yaşamak istiyorum. Bir çarşamba günü adliyede göreve başlamıştım, bir çarşamba günü ayrılıyorum. Ayrılıyorum ama veda etmiyorum. Bir çoğunuzla görüşeceğiz zaten. Buraya teşrif eden herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kurtça'ya adliye çalışanları adına plaket, çiçek ve hediye taktim eden Hakim Çiğdem Çelik ise "Necibe Hanım'ı tanımak, kendisiyle çalışmak çok keyifliydi. Beraber çalışmak nasip oldu. Ailesiyle mutlu, sağlıklı ve huzurlu emeklilik hayatı geçirmesini temenni ediyorum." dedi.

Yemeğin ardından toplu hatıra fotoğrafı çekildi.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel

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