Vezirköprü'de Emekli Öğretmenler İçin Yemek Programı Düzenlendi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli öğretmenler için bir yemek programı gerçekleştirildi. Programda Kaymakam, Belediye Başkanı ve diğer yetkililer emekli öğretmenlere teşekkür etti.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli öğretmenler için yemek programı düzenlendi.

Şahinkaya Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen programa Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur İstanbul, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata, şube müdürleri Burak Akça ve Alparslan Yüksel ile ilçede görev yapmış emekli öğretmenler katıldı.

Kaymakam Özgür Kaya, yaptığı konuşmada, "Biz annemizden babamızdan sonra öğretmenlerimizi tanıdık, onlardan çok şey öğrendik. Öğretmenlerimizin günü kutlu olsun." dedi. ???????

Belediye Başkanı Murat Gül ise "Sizlerle bir arada olmak bizler için onur verici. Kendi çocuklarınızdan ayırmadan tüm öğrencilerinize verdiğiniz emek için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş de "Bugüne kadar vermiş olduğunuz emeklerden dolayı sizlere minnettarız. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun." şeklinde konuştu.

Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata, emek veren öğretmenlere duyulan vefayı ifade ederek, "Bizler sizlerin öğrencisi olarak bu geleneği yaşatmak istedik. Yemek davetimizi kırmayıp burada olduğunuz için teşekkür ediyor, Öğretmenler Günü'nüzü kutluyorum." dedi.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
