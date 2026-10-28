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Vezirköprü'de Cumhuriyet'in 103. yılı kutlanıyor

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Vezirköprü'de Cumhuriyet'in 103. yılı kutlanıyor
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesindeki törende Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunuldu.

Kaymakam Bayram Yıldız, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Abdullah Alptekin ve Belediye Başkanı Murat Gül tarafından çelenklerin sunulmasının ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Seyfettin Turğut, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaşar, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, İlçe Müftüsü Muhammer Özkalaycı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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