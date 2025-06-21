Vezirköprü'de Çocuklar İçin Eğlenceli Şenlik Düzenlendi

Vezirköprü'de Çocuklar İçin Eğlenceli Şenlik Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Vezirköprü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen şenlikte, çocuklar için eğlenceli etkinlikler yapıldı. Oyunlar, animasyon gösterileri ve hediyelerle dolu etkinlik, çocukların yaz tatiline enerjik bir başlangıç yapmalarını sağladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Vezirköprü'de çocuklara özel şenlik düzenledi.

"Büyükşehirin ışığı ilçelerimizde parlıyor" etkinlikleri kapsamında Vezirköprü Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen şenlikte, çocuklar için birbirinden renkli etkinlikler yer aldı.

Oyunlar, animasyon gösterileri, yüz boyama, balon şişirme, bubble show ve ikramlıklar ile çocuklar hem eğlendi hem de keyifli vakit geçirdi.

Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, Başkan Yardımcısı Mehmet Gülburun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata etkinlik alanını ziyaret ederek çocuklarla buluştu.

Gün boyu devam etkinlikler ile çocuklar hem yaz tatilini coşkuyla karşıladı hem de yılın stresini attı.

Etkinliğe katılan çocuklara okuma ve boyama kitapları da hediye edildi.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
Talimat bakanlıktan! Dev market zincirinin çamaşır suyu toplatılıyor

Dev market zincirinde satılan ürün toplatılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da kene vakalarında artış! 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu

İstanbul'da vakalar artışa geçti! Binlerce kişi hastaneye koştu
250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde

250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde
Savaşın başından bu yana bir ilk! İran dronu İsrail'i vurdu

Savaşın başından bu yana bir ilk! Demir Kubbe'yi aştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya 'Netanyahu'ya kanmayın' uyarısı

Savaş sürerken Erdoğan'dan dünyaya "Netanyahu" uyarısı
İsrail'den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor

Savaşta zor günler yaşayan İsrail'den itiraf gibi sözler
Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi

Yarışmada yayınlanan çocukluk fotoğrafı, ölümünün ardından gündem oldu
Nihal Candan'ın ardından İrem Derici ve Derya Uluğ'dan sarsansıcı Anoreksiya itirafı

İki ünlü isim aynı kabusu yaşadı: Bir dilim ekmek için dua ettim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.