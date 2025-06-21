Vezirköprü'de Çocuklar İçin Eğlenceli Şenlik Düzenlendi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Vezirköprü'de çocuklara özel şenlik düzenledi.

"Büyükşehirin ışığı ilçelerimizde parlıyor" etkinlikleri kapsamında Vezirköprü Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen şenlikte, çocuklar için birbirinden renkli etkinlikler yer aldı.

Oyunlar, animasyon gösterileri, yüz boyama, balon şişirme, bubble show ve ikramlıklar ile çocuklar hem eğlendi hem de keyifli vakit geçirdi.

Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, Başkan Yardımcısı Mehmet Gülburun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata etkinlik alanını ziyaret ederek çocuklarla buluştu.

Gün boyu devam etkinlikler ile çocuklar hem yaz tatilini coşkuyla karşıladı hem de yılın stresini attı.

Etkinliğe katılan çocuklara okuma ve boyama kitapları da hediye edildi.