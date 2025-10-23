Vezirköprü'de Bilim Şenlikleri Başladı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, 4007 TÜBİTAK Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında düzenlenen Vezirköprü Bilimle Şenleniyor etkinliği, bilimin eğlenceli yönünü sergileyerek öğrenci projeleri ve atölye çalışmalarıyla bilim tutkunlarını bir araya getiriyor.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Belediye tarafından desteklenen, 4007 TÜBİTAK Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında Vezirköprü Bilimle Şenleniyor etkinliği başladı.
İlçede farklı kesimlerden insanları bilimin eğlenceli yönüyle buluşturmak için düzenlenen etkinlikte öğrencilerin hazırladığı projeler, çeşitli atölye çalışmaları ve astronomi gözlemleri bilim meraklılarıyla buluştu.
Program kapsamında bilimin günlük yaşamla bütünleşmesi ve toplumda bilim kültürünün yaygınlaştırılması hedefleniyor.
Etkinliğe Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya ve Belediye Başkanı Murat Gül de katılarak kurulan stantları gezdi, öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı.