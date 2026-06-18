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Vezirköprü Belediyesinden emekli olan personele veda programı

Vezirköprü Belediyesinden emekli olan personele veda programı
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Vezirköprü Belediyesi, emekliye ayrılan personel onuruna veda yemeği düzenledi. Belediye Başkanı Murat Gül, emekli çalışanlara teşekkür ederek plaket takdim etti.

Vezirköprü Belediyesince emekliye ayrılan personel onuruna veda yemeği düzenlendi.

Vezirköprü Butik Otel'de gerçekleştirilen programa Belediye Başkanı Murat Gül, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gülburun, eski Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Kınay ile belediyeden emekli olan personel katıldı.

Gül, belediyede yıllarca hizmet veren çalışanlara teşekkür ederek, emeklilik hayatlarında sağlık ve mutluluk temennisinde bulundu.

Gül, "Belediyemize uzun yıllar emek veren, görevlerini özveriyle yerine getiren tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Emekleri ve fedakarca çalışmaları için her personelimize gönülden teşekkür ediyor, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Gül tarafından emekli personele günün anısına plaket verildi.

Kaynak: AA / İrfan Ağca
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