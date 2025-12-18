Vezirköprü'de çocuklar için bağlama kursu açıldı

Vezirköprü Belediyesi tarafından, 7-15 yaş grubundaki çocuklara yönelik bağlama kursu başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kültürel mirasın yaşatılması ve çocukların sanatsal yönlerinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen kurs, Belediye Kültür Merkezi bünyesinde yürütülecek.

Kurs kapsamında çocuklara bağlama eğitiminin yanı sıra Türk halk müziği kültürü de aktarılacak.

Alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek eğitimler için başvuruların Kültür Merkezi üzerinden alındığı belirtilirken, kontenjanın sınırlı olduğu ve kayıtların belirlenen kapasite dolana kadar devam edeceği bildirildi.