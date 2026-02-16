Vezirköprü'de baskı beton çalışması başladı

Vezirköprü Belediyesi baskı beton yol çalışmasına başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Taşkale Mahallesi Kulebaşı Caddesi'nde baskı beton yol çalışmasına başladı.

Belediye Başkanı Murat Gül, ilçenin tüm mahallelerinde ihtiyaç duyulan noktalarda hizmet üretmeye devam ettiklerini belirtti.

Gül, Kulebaşı Caddesi'nde yürütülen çalışmanın kısa sürede tamamlanarak bölgenin daha düzenli, modern ve estetik bir görünüme kavuşturulacağını ifade etti.