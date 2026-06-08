11 yıl önce işlenen cinayetin davasında 6 sanıktan 2'sine tahliye

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde 2015'te uzun namlulu silahla öldürülen Veysi Çevik cinayetine ilişkin tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada, mahkeme heyeti HTS kayıtlarında köylerinde olduğu belirlenen Rauf K. ve Mahmut K.'nin tahliyesine hükmetti.

Sur ilçesinde 29 Ağustos 2015 tarihinde Bağpınar Mahallesi Üçyol mevkisinde, Diyarbakır-Bingöl kara yolu kenarındaki arazide Veysi Çevik'in uzun namlulu silahla öldürülmesine ilişkin, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Kriminal Şube ve İstihbarat Şube müdürlükleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı personelinden oluşturulan özel ekip ile kapsamlı çalışma yürütüldü. Çalışmalar kapsamında, JABS, PARS, Dedektif, PTS, HTS, İ2 ve daraltılmış baz analizleri ile elde edilen teknik veriler incelendi. İfade tutanakları detaylı olarak değerlendirildi. Ekiplerin yaptığı analizler ve olay yerinden elde edilen bulgulara ilişkin inceleme raporları doğrultusunda, Veysi Çevik'in öldürülmesi olayıyla ilgili aynı aileden Mehmet, Sedat, Mustafa, Aydın, Rauf ve Mahmut K. tespit edildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, 19 Ocak 2026'da sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

HTS KAYITLARINDA OLAY YERİNDE OLMAYAN 2 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Sanıkların 'Tasarlayarak kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle Diyarbakır 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına başlandı. Duruşmaya sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı hazırladığı mütalaasında sanıkların tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi. Sanık avukatları tahliye, Çevik ailesinin avukatı da tutukluluk halinin devamını talep etti. Sanıkların daraltılmış baz raporuna yönelik itirazları reddedildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti HTS kayıtları ile olay yerinde oldukları belirlenen Mehmet, Sedat, Mustafa ve Aydın K.'nın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Olay anında köylerinde oldukları HTS kayıtları ile uyumlu olduğu belirtilen Rauf ve Mahmut K.'nin de tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 13 Ekim'e erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı